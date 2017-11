ACV lança campanha de fim de ano e anuncia novidades

O prefeito João Dado fala sobre a revitalização da Rua Santa Catarina ao lado do presidente da ACV, Celso Penha Vasconcelos

Premiação da ACV inclui carros, motos e vales compras; Associação também anunciou coletiva com Coopercitrus para o dia 5 de dezembro

Da Redação

Um carro, duas motos e seis vales compra de R$300,00 cada serão os prêmios que os clientes do comércio de Votuporanga irão concorrer com as compras do final de ano. Os sorteios fazem parte da campanha “Presentes dos sonhos”, que a Associação Comercial de Votuporanga – ACV promoverá de 1 a 30 de dezembro e contemplará também investimento em mídia.

As informações foram apresentadas na manhã desta quarta-feira (29/11), no auditório da entidade, em cerimônia que reuniu comerciantes, convidados e autoridades, como o prefeito João Dado, os vereadores Daniel David e Hery Kattwinkell, a secretária municipal de Cultura e Turismo Silvia Stipp, a gerente do Sebrae-SP de Votuporanga, Gilvanda Figueirôa, entre outras lideranças.

Durante o mês de dezembro, a ACV realizará na Concha Acústica, nos sábados de 9, 16 e 23, sempre às 9 horas, quatro sorteios de vale-compras. Já as duas motos e o carro serão sorteados no dia 3 de janeiro.

“O final do ano é a data mais importante para o nosso comércio, por isso sempre investimos nesta campanha, que traz premiações que atraem consumidores da cidade e de toda a região. Acreditamos que este Natal será bem mais lucrativo que 2016, por diversos fatores relacionados à economia”, explicou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

Para participar da campanha, os consumidores deverão comprar no comércio de Votuporanga de 1 a 30 de dezembro, preencher corretamente o cupom e depositar nas urnas. Durante todo este período, os prêmios ficarão expostos nos supermercados e em lojas da cidade. Os estabelecimentos comerciais que irão expor as motos foram sorteados durante o lançamento da promoção.

O horário especial no comércio de Votuporanga será de 11 a 24 de dezembro, segundo calendário estabelecido com os sindicatos do comércio e dos comerciários.

Comerciantes interessados em integrar a campanha de mídia que a ACV está preparando podem procurar a entidade pelo (17) 34264044.

Programação cultural

Também durante o lançamento da campanha da ACV, a secretária municipal de Cultura e Turismo Silvia Brandão Cuenca Stipp, anunciou a programação de fim de ano da Prefeitura de Votuporanga. De 11 a 22 de dezembro, o público poderá conferir gratuitamente as apresentações dos artistas locais, que acontecerão na Concha Acústica, na Praça Cívica e na Catedral Nossa Senhora Aparecida, pelo projeto “Festividades na Concha”.

Rua Santa Catarina

Durante o seu pronunciamento, o prefeito João Dado reforçou a liberação do trecho que estava em obras da rua Santa Catarina, entre Amazonas e Pernambuco, para o trânsito de pedestres e veículos. “Como nos comprometemos na reunião promovida pela Associação, em meu gabinete no início do mês, esta primeira etapa foi concluída até com oito dias antes do previsto sem gerar prejuízo para as vendas de dezembro”, comemorou. As obras de pavimentação serão retomadas em janeiro.

Doação de leites

Na oportunidade, a diretoria da ACV entregou para a Casa da Criança e Santa Casa de Votuporanga as doações de leite recebidas durante o Fórum Jurídico Empresarial promovido em outubro. Foram arrecadados mil litros de leite, sendo que 300 foram destinados para a Casa da Criança e 700 para o Hospital.

“É com grande alegria e satisfação que hoje fazemos essa entrega. O evento, além de trazer informações importantes sobre a reforma trabalhista, teve esse cunho social, que deve estar presente no nosso dia a dia. Aproveitamos para agradecer ao juiz do trabalho de nossa cidade, José Antônio, que foi essencial para a realização deste encontro”, pontuou Celso Penha Vasconcelos, presidente da Associação Comercial.

Encontro com a Coopercitrus

Na próxima terça-feira (5/11), às 9 horas, será promovido no auditório da ACV um encontro com o presidente da Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais, José Vicente Vieira. Durante a reunião com empresários e imprensa, o executivo explicará as mudanças que deverão ocorrer com a fusão junto à Coacavo – Cooperativa do Agronegócio e Armazenagem de Votuporanga.