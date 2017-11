Bastidores por A. C. Camargo

A cena foi chocante. O casal retorna ao lar, acompanhado do casal de filhos pequenos e a babá. O motorista segue as normas do trânsito. De repente um veículo ultrapassa o sinal, em velocidade exagerada e o condutor, um jovem embriagado, acaba atingindo o carro que seguia normalmente seu trajeto. A esposa e a babá, grávida de três meses morrem no local. A garotinha pouco tempo depois no hospital. Pai e filho em estado gravíssimo foram internados. O causador do acidente, apenas um corte leve no joelho, preso em flagrante. É um transgressor contumaz, envolvido em várias multas, quase todas por excesso de velocidade, além de ser consumidor de álcool e drogas. O que vai acontecer com ele? O ideal é que seja condenado pelos crimes que praticou e que nunca mais seja autorizado a dirigir.

Impunidade?

Isso tudo, porém, poderá ser minimizado. Basta que tenha muita grana e consiga contratar um advogado de ponta para defendê-lo. Falhas na lei? Nem tanto. Hoje casos dessa natureza são apreciados com maior rigor. Ocorre que os criminosos desse nível apostam na impunidade e continuam praticando suas barbaridades no trânsito. É lamentável.

Punição

Você quer uma boa notícia? Pois lá vai: “A operação “Serviços Bancários”, realizada na última semana pelo Procon de Votuporanga, fiscalizou todas as agências bancárias do município. A ação resultou na aplicação de multas a duas instituições, por má qualidade de serviço. O valor total das autuações foi de R$ 15 mil”.

Vigilância

O trabalho de fiscalização foi levado a cabo em duas fases. A primeira, no mês de março, e a segunda, ao longo da última semana. As multas são aplicadas mediante as constatações nos atos preliminares, ou seja, durante visitas às agências, com o preenchimento de formulários específicos de avaliação. Os bancos notificados têm até 15 dias para apresentar recursos junto à Fundação Procon-SP.

Muito bom

Segundo Andrea Thomé, diretora da unidade de Votuporanga da instituição, “são avaliados pelos fiscais do órgão, entre outros itens, a estrutura de acessibilidade da agência; o tempo de atendimento nas filas prioritária, normal e de autoatendimento; bem como a quantidade de caixas em funcionamento”. É muito comum encontrar irregularidades dessa natureza em muitas das agências bancárias locais, dai porque a medida adotada merece aplausos e o reconhecimento dos clientes.

Giro Rápido

A Associação Comercial lançou ontem de manhã a sua promoção de Natal sob o tema “Presente dos Sonhos”. O prefeito João Dado e sua esposa Mônica prestigiaram o evento. *** Está marcada para o dia 5 de dezembro, terça feira da próxima semana, coletiva com a participação do presidente da Coopercitrus, de Bebedouro, instituição que está incorporando a COACAVO. Será às 9 da manhã no auditório da ACV. ***

Coisa & Tal

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou ontem um pedido de liberdade apresentado pelo deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Foram dois votos contra a concessão do pedido de liberdade: Edson Fachin e Dias Toffoli. Um voto foi a favor de soltar Eduardo Cunha, com medidas cautelares: o de Gilmar Mendes, como sempre.

Entre aspas

Prefeito João Dado sobre a sequência de audiências públicas que começa amanhã:

– Essas ocasiões são importantes para os cidadãos acompanharem nossas ações, seja de forma direta – para quem tiver oportunidade de ir até à Câmara Municipal, ou por intermédio da imprensa que registra os acontecimentos.