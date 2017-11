Como escolher a ração ideal para o seu cão

A alimentação é algo imprescindível para uma boa saúde e longevidade. Não só para nós humanos, mas também para os animais. A comida a ser ofertada aos cães deve possuir vários tipos de nutrientes e vitaminas de forma balanceada para um bom funcionamento do organismo e, consequentemente, para uma boa saúde. Muitos tutores de cães desejam alimentar seus pets com comida natural, deixando a ração industrializada fora do cardápio dos cães. Essa opção pode ser boa quando a dieta é prescrita e acompanhada por um médico veterinário de forma balanceada, mas, na maioria dos casos, é feita de forma errônea, levando o animal a um sério desequilíbrio nutricional, acarretando em sérios problemas de saúde.

As rações são produzidas nas indústrias por um médico veterinário especializado em nutrição animal, para que sejam cobertas todas as necessidades desse organismo. Assim como qualquer produto, existem os de boa e os de má qualidade. No mercado brasileiro, existem 4 tipos principais de rações, quanto à sua qualidade.

Diferenças entre os tipos de ração

Ração econômica

As rações econômicas, ou também chamadas de “ração comum”, são produtos de baixa qualidade nutricional, porém tem grande saída nas lojas devido ao seu valor de venda. Os componentes desses tipos de ração são de origem vegetal, que, para a espécie canina, não são tão boas. Tratando-se de saúde e boa alimentação essa ração fica bem atrás comparada a outras existentes no mercado.

Ração Standard

As rações do tipo Standard possuem um preço também acessível, no entanto, são um pouco mais caras que as rações econômicas, mas mesmo assim são as campeãs de vendas no Brasil. Esse tipo de ração é classificada como uma ração intermediária em termos nutricionais. Ao contrário da “ração comum”, ela já possui alguns componentes de origem animal, tais como farinha de carne e gordura animal.

Diferença entre ração Premium e Super Premium

Ração Premium

Nesse patamar, uma boa opção de ração, em relação a custo e qualidade, é a ração do tipo Premium. Ela é uma ração classificada de primeira qualidade, visto que seus componentes são puramente de origem animal, fazendo com que a digestibilidade desses animais seja maior e o seu preço ainda é bem acessível.

Ração Super Premium

As melhores rações no mercado, em relação a qualidade nutricional, são as Super Premium. Estas rações são formuladas usando-se carne de ovino, frango, bovino e etc, tendo um excelente valor protéico para estes animais. A digestibilidade destas rações é ótima, desta forma até a quantidade de fezes fica reduzida. A linha Super Premium também possui as rações terapêuticas, formuladas para cães que possuem doenças crônicas, como renal, endócrinas e entre outras, e até mesmo para cães idosos.

É comum na rotina médica-veterinária depararmos com perguntas sobre que ração comprar ao seu animal de estimação. O ideal é que o tutor sempre compre a ração do tipo Premium ou Super Premium para que seu animal disponha de uma vida saudável. A escolha da marca fica a critério do tutor, que deve observar a qual produto o seu animal se adaptou melhor. É sempre importante antes de escolher a ração, que o animal passe por um Check Up para averiguar se não possui nenhum tipo de doença crônica. Depois do exame, o médico veterinário irá indicar a ração que melhor se enquadre ao seu pet.