Coopercitrus explica fusão com a Coacavo na próxima terça

Na manhã de ontem (29) durante o lançamento da campanha da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) foi oficializada que na próxima terça-feira (5) haverá um encontro no auditório da ACV com o presidente da Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais, José Vicente Vieira. Com empresários e imprensa, o executivo explicará as mudanças que deverão ocorrer com a fusão junto à Coacavo – Cooperativa do Agronegócio e Armazenagem de Votuporanga.