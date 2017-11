Docente da UNIFEV publica artigo em e-book

Pesquisa, que integra um capítulo de importante obra digital, foi desenvolvida pelo Prof. Me. Felipe Pereira Gomes

O docente do curso de Psicologia da UNIFEV Prof. Me. Felipe Pereira Gomes teve, recentemente, um artigo seu publicado no 2º volume do e-book Trends in Behavior Analysis, organizado pela editora Technopolitik.

A pesquisa compõe o capítulo intitulado Higher-order verbal behavior: theoretical-empirical analysis of autoclitic effects on on-verbal behavior, cujo objetivo é apresentar discussões sobre Análise do Comportamento.

De acordo com o Gomes, o material eletrônico contou com a colaboração de professores de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) do País, que puderam expor suas pesquisas acerca da temática.

“Atualmente, o Brasil é um importante produtor de conhecimento nessa área. Os capítulos foram escritos em inglês para facilitar a disseminação de todo o conhecimento gerado por nossos pesquisadores ao mundo inteiro”, explicou.