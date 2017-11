Orlando Ribeiro *

Por que sofro assim? Esse questionamento já deve ter passado pela nossa cabeça algum dia, às vezes por dores realmente intensas, como a da perda de alguém ou por alguma enfermidade; outras, não tão intensas assim, mas que a gente transforma num martírio crucial, como o fim de um relacionamento ou um insucesso profissional. Já escrevi num artigo antes que deveríamos reformular a pergunta e, ao invés de “por que”, pensar “para que?” Essas dores, essas feridas, são necessárias para nosso processo de amadurecimento, pois que nos ensinam a assumir a responsabilidade por nossa existência. Somos os artífices de nosso destino e, desta forma, as feridas que nos sangram, desde aquelas vividas ainda na infância, tornar-se-ão uma fonte de vida. Sabe aquela história de que as pérolas são o resultado dos ferimentos das ostras? Assim, também nossas feridas há de virarem pérolas, se as compreendermos melhor. Da compreensão, seguimos para um processo intimo de descoberta de nossos talentos, que pode nos tornar mais fortes para enfrentar todo e qualquer sofrimento, vendo-o não como obstáculo, e sim como oportunidade.

Se recebi patadas de alguém, posso decidir ser carinhoso com aqueles que conheço e que sofrem por falta de amor. Em cada uma de nossas feridas, podemos encontrar uma trilha diferente para a nossa existência. Num livro de Anselm Grün, lí, um dia, que “as feridas se tornam fonte de benção para mim e para os outros.” Claro que não é fácil encarar tudo assim, mas não é impossível. Tem um macete. Para isso, é necessário um tanto de autenticidade, sermos verdadeiros, que escapemos das mentiras, que não nos deixemos embalar pelas ilusões, que não pratiquemos o tão comum jogo de aparências dessa sociedade hipócrita em que vivemos. É preciso viver a realidade profunda, caso contrário, manteremos sempre os pés só nas dores, nas lamúrias. Na medida em que aceitamos as nossas feridas, entramos no bom caminho da fecundidade. Jean Vanier disse que “para sermos homens e mulheres fecundos, é preciso que vivamos na verdade, é preciso que encontremos a unidade no nosso interior. Não se trata de negar as nossas feridas mas de as acolher, de descobrir que Deus está presente em cada uma delas.” O grande perigo para cada um de nós é julgar os outros e ser incapaz para medirmo-nos a nós próprios, não nos ver tal como somos. Há muitas coisas em nós que não queremos ver, que negamos, pela tendência de negar uma parte de nós mesmos. Uma das missões de Jesus, além de mostrar que a vida é eterna, foi ensinar a nos conhecermos melhores. Somos como somos, mas podemos melhorar muito, pois trazemos em nós a vocação profunda para o amor divino, que a tudo pode curar. Nossas feridas querem justamente nos remeter para a profundidade do amor de Deus. Entender isso é transformar a dor de quem está ferido, na dor de quem é amado por Deus, e isso é mais leve de suportar.