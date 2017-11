Hoje tem cinema no Parque da Cultura

“As Bicicletas de Belleville” – (Pontos MIS)

Horário: 10h às 11h30

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Quando Madame Souza deu uma bicicleta para seu neto Champion, ela não imaginava que esse presente provocaria a maior aventura de suas vidas. Com o passar dos anos, eles desenvolvem uma paixão por corridas de bicicleta que culmina com a participação de Champion na mais disputada competição do gênero, a Tour de France. Porém, durante a corrida, Champion é sequestrado pela máfia e Madame Souza se lança em uma busca frenética por seu neto, auxiliada por seu velho cão Bruno e por três velhas senhoras que formam uma bizarra banda de jazz. Animação indicada a dois Oscars, As Bicicletas de Belleville mostra todo o sacrifício de uma avó para reencontrar seu neto amado. – Sala Cinema Cultural

“Garoto Cósmico” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – Sala Cinema Cultural

Horário: 14h às 15h20

Sinopse: Cósmico, Luna e Maninho são três crianças que, por acidente, descobrem um mundo divertido e cheio de possibilidades habitado pelo carismático Giramundos e seu circo, muito diferente do lugar em que habitavam, onde as vidas eram totalmente programadas. Depois de muita brincadeira e novas experiências, o mundo da programação envia um representante especial para resgatá-los. É hora de escolherem seus próprios caminhos. Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil.

“As Aventuras de Tintim” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – Sala Cinema Cultural

Horário: 17h às 18h35

Evento gratuito | Classificação: Livre

Sinopse: Depois de descobrir que um navio modelo contém um segredo explosivo, Tintim e seus amigos acabam cruzando com um vilão diabólico. Desde o alto-mar até os desertos do norte da África, a cada virada é uma nova emoção, um novo perigo e uma nova aventura.