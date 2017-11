Operação Black Friday autua estabelecimentos 

Estabelecimentos de Araçatuba e São José do Rio Preto (SP) foram autuados na Operação Black Friday, realizada pelo Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, na última quinta (23) e sexta-feira (24).

Na operação, foram encontradas irregularidades de ausência ou inadequação na informação de preços e descumprimento da oferta. Seis estabelecimentos foram autuados em Araçatuba e três em São José do Rio Preto.

O Procon-SP também fiscalizou sites que participaram da promoção e verificou denúncias dos consumidores. As denúncias e os problemas verificados, como maquiagem de desconto, descumprimento da oferta, publicidade enganosa, mudança de preço ao finalizar a compra, pedido cancelado e valor elevado do frete, serão analisados e, se constatadas irregularidades, as empresas serão autuadas.