Procon multa agências bancárias de Votuporanga

A operação “Serviços Bancários”, realizada na última semana pelo Procon de Votuporanga, em parceria com o Núcleo Regional da Fundação Procon-SP, fiscalizou todas as agências bancárias do município. A ação resultou na aplicação de multas a duas instituições, por má qualidade de serviço. O valor total das autuações foi de R$ 15 mil.

Em Votuporanga, o trabalho de fiscalização foi realizado em duas etapas: a primeira, no mês de março, e a segunda, ao longo da última semana. As multas são aplicadas mediante as constatações nos atos preliminares, ou seja, durante visitas às agências, com o preenchimento de formulários específicos de avaliação. Os bancos notificados têm até 15 dias para apresentar recursos junto à Fundação Procon-SP.

O Procon é o órgão responsável por verificar e fiscalizar infrações relacionadas a possíveis vícios de qualidade na prestação de serviços bancários, tendo como base o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a diretora da unidade votuporanguense do Procon, Andrea Thomé, “são realizados monitoramentos do conjunto de tudo que se passa com o consumidor dentro da agência bancária, desde a recusa de atendimento para pagar uma conta no caixa, até o tempo que ele gasta para tirar uma simples senha”. Andrea destaca ainda que esses monitoramentos são realizados rotineiramente, com base nas denúncias registradas e no planejamento de operações do Núcleo Regional da Fundação Procon-SP.

São avaliados pelos fiscais do órgão, entre outros itens, a estrutura de acessibilidade da agência; o tempo de atendimento nas filas prioritária, normal e de autoatendimento; bem como a quantidade de caixas em funcionamento.

Verifica-se ainda se há limite mínimo para pagamento de boletos; monitores identificados para auxiliar os clientes no uso dos caixas eletrônicos; e exemplares do Código de Defesa do Consumidor e da tabela de preço de tarifas disponíveis para consulta.