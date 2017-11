‘Roubo é feito dentro de nossas igrejas e capelas’, diz bispo em homilia publicada na internet

“Conselhos que não prestam conta à administração para a contabilidade. Dinheiros escondidos em caixa dois (…) É triste, mas é verdade”, diz o bispo na homilia (Imagem Reprodução)

Dom Tomé, da Diocese de São José do Rio Preto (SP), falou sobre caixa dois que ocorre em igrejas e falta de prestações de conta. Religioso não foi encontrado para comentar o assunto.

Da Redação

A homilia do bispo Dom Tomé, da Diocese de São José do Rio Preto (SP), causou polêmica entre os fiéis nesta semana.

Em uma espécie de programa de rádio, gravado e disponibilizado no canal oficial do sacerdote no YouTube, ele diz que dentro das igrejas ocorrem caixas dois e não são realizadas prestações de conta.

“Roubo é feito dentro de nossas igrejas e capelas. Leigos que mantêm o dinheiro da igreja em nome próprio. Conselhos que não prestam conta à administração para a contabilidade. Dinheiros escondidos em caixa dois, conselhos que fecham os olhos diante do mau uso do dinheiro das capelas e das igrejas. É triste, mas é verdade”, diz o bispo na homilia do dia 24 de novembro.

No programa denominado “Encontro Marcado”, o bispo comenta sobre o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos 45 a 48, que diz: “…vós fizestes dela um antro de ladrões”, em referência à igreja. Na sequência, Dom Tomé antecipa que o sermão será “severo”.

“Fico cada vez mais assustado quando verifico em nossas paróquias, capelas e igrejas a falta de transparência na administração dos bens. Fico assustando como em tantas vezes não há a integridade, não há administração de acordo com as exigências do estado e da igreja. E o que é pior. É o que me assusta. Quanto roubo”, conclui.