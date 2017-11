Rua Padre Izidoro c. Paranhos: Chuva da última segunda-feira não causou problemas de enchente

Recentemente a prefeitura realizou obras no local e parece que deu certo –

Há 30 anos o problema existe naquela localidade (Foto de 2013) –

Foram quase 40 milímetros de chuva em apenas 40 minutos e parece que as medidas tomadas pela prefeitura no combate aos problemas ligados às enchentes do bairro Vila América, deram certo. O problema, que existe há muitos anos, já trouxe muito transtorno e prejuízos aqueles moradores.

No intuito de minimizar esses impactos, a Prefeitura de Votuporanga desenvolveu uma série de intervenções nos córregos Boa Vista e Boa Vista do Médio, para onde escoam as águas pluviais daquela área da cidade.

A forte chuva que atingiu o município na última segunda-feira, água foi toda escoada para o córrego Boa Vista, sem causar transtornos aos moradores e comerciantes daquela região.

As ações preventivas tiveram início ainda no mês outubro, nas proximidades da canalização localizada na avenida José Silva Melo, estendendo-se até o entorno do Clube da Justiça. O resultado foi a remoção de um volume de cerca de 12,5 mil m³ de materiais escavados, que obstruíam a passagem das águas. O trabalho ampliou a largura do leito do córrego, cujas dimensões atuais são de cerca de 30 metros.

A limpeza e a retificação dos córregos foram realizadas por equipes da Prefeitura, que também realizaram a restauração de uma ponte e o prolongamento de uma galeria localizada no final da rua Vitório Albarello. Na sequência, foram iniciados os serviços de limpeza e estabilização do talude do córrego, seguidos da limpeza do canal, que seguiu pelos cerca de 400 metros referentes à toda a extensão do trecho beneficiado pela obra.

Com a retificação do leito do córrego, o escoamento da água das chuvas flui mais rapidamente, contribuindo para a minimização de problemas nos pontos onde normalmente são registrados afogamentos de galerias.