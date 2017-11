Vítima de acidente de moto precisa de doadores de sangue

Doadores de sangue tipo “O” podem se dirigir ao Hemocentro de Fernandópolis (anexo ao PS da Santa Casa)

Familiares e amigos de Vinicius Horta, popularmente conhecido como “Morto” na vizinha Fernandópolis, jovem que sofreu acidente de moto no inicio da noite da última terça-feira, próximo a Meridiano, realizam uma campanha com o intuito de arrumar doadores de sangue Tipo “O”. Ele se encontra na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Fernandópolis e seu quadro clínico é considerado grave, já que sofreu lesões na cabeça. A doação de sangue é imprescindível para dar continuidade no tratamento de Vinícius.

Na quarta-feira o quadro era irreversível, mas segundo informações médicas, mas houve uma pequena melhora. Os doadores poderão procurar o Núcleo do Hemocentro anexo ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.