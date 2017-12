Assistência Social: Prefeito apresenta novo serviço para combater exploração sexual e trabalho infantil

Equipe especializada realiza mapeamento das regiões onde há maiores incidências e iniciará trabalho de busca ativa para resgatar dignidade das vítimas

Combater o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes são as metas do novo serviço que está sendo implantado no município pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Assistência Social. Diversas instituições que fazem parte da rede de atendimento a esse público participaram, na manhã desta quinta-feira (30/11), de uma reunião com a equipe técnica que desenvolverá as ações de busca ativa dos menores que se encontram como vítimas dessas duas situações.

Profissionais envolvidos no trabalho já estão mapeando os locais da cidade onde há incidência dessas situações para futuramente realizar abordagens sociais. A intenção é identificar as situações e estabelecer vínculos com essas crianças ou adolescentes para entender os motivos que os levaram até essas circunstâncias. Diante deste trabalho, a equipe fará os devidos encaminhamentos para os serviços disponíveis pela rede de atendimento em diversas áreas como educação, cultura, esporte, assistência social, entre tantas outras.

A coordenadora do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Daniela Ribeiro, explica que o serviço será um diferencial para o programa de combate à exploração sexual e ao trabalho infantil já em andamento no órgão pertencente à estrutura da Secretaria de Assistência Social. “Já temos o programa no Creas, no entanto, temos muita dificuldade em identificar os casos já que normalmente as pessoas não conseguem visualizar até que ponto o trabalho infantil é prejudicial. Com o novo serviço, teremos oportunidade de trabalhar com esse público no território da situação por meio das abordagens sociais e possibilitar o enfrentamento e a saída dessa situação devolvendo a dignidade de vida a esses menores”.

O encontro contou com a presença do prefeito João Dado; do secretário de Assistência Social, Sergio Adriano Pereira; do presidente da Câmara, Osmair Ferrari, além dos profissionais envolvidos no trabalho. “Estamos trabalhando em diversas vertentes de ações para cuidar de gente. Nas áreas da Cultura, do Esporte, da Educação e da Assistência Social temos importantes programas que proporcionam cuidado com as crianças e adolescentes do nosso município. Sabemos que ao oferecer oportunidades, elas não estarão nas ruas proliferando más ações e sendo desencaminhadas. Estamos criando ambiente para formar cidadãos com plenitude de cidadania”, afirmou o prefeito Dado.

O serviço foi disponibilizado ao Município por meio da aprovação do projeto “Encontrando Esperanças”, inscrito no Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente). Foram destinados R$ 390 mil à Prefeitura para adquirir uma van e contratar a equipe de técnicos que executarão as ações. A conquista contou com intermédio do deputado federal e atual Secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Floriano Pesaro