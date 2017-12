Câmara: Começa hoje “temporada” de audiências públicas

Todas as secretarias de governo farão suas explanações de suas ações, projetos e trabalhos realizados no último trimestre deste ano. No total, serão realizadas 16 audiências públicas das diversas secretarias municipais.

A primeira secretaria a apresentar o seu balanço é a de Planejamento, e começa logo mais às 14h, no plenário; às 15h é a vez da secretaria de Obras. Em seguida, às 16h, é a vez da Assistência Social. As audiências continuam na segunda-feira (4/12), com apresentação da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, a partir das 16 horas.