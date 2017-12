Caso Kelly: Um mês após crime, família de jovem morta tenta incluir novas provas em processo

Banco do carro de Kelly Cadamuro foi encontrado pelo advogado com corte (Foto: Jorge Argemiro de Souza Filho/Arquivo Pessoal) – Suposta embalagem de preservativo foi localizada no carro, segundo o advogado da família de Kelly (Foto: Jorge Argemiro de Souza Filho/Arquivo Pessoal) – (Foto Montagem Diário de Votuporanga) –

Segundo o advogado da família, corte em banco, suposta embalagem de preservativo e indícios de vômito foram encontrados por ele no carro de Kelly Cristina Cadamuro.

Um mês após a morte de Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, que desapareceu ao dar uma carona combinada pelo WhatsApp, a família da jovem tenta incluir novas provas no processo do crime que deve ser julgado nos próximos meses.

À polícia, Jonathan Pereira Prado confessou ter matado a jovem e premeditado o crime ao entrar no grupo de conversas do aplicativo de mensagens.

Segundo o advogado da família da vítima, Jorge Argemiro de Souza Filho, as novas provas foram encontradas no carro de Kelly.

“Achamos um corte no banco traseiro do carro, mas não sabemos se foi durante o crime ou a perícia. Também aparentemente foi encontrada uma embalagem de preservativo debaixo de um dos bancos do carro e marcas de vômito do lado de fora da porta do motorista”, afirmou Jorge.

O advogado fotografou todos os indícios, que serão inseridos ao processo avaliado pelo juiz. O carro da jovem foi retirado do pátio na última segunda-feira (27) e passará por reparos, segundo Jorge.

Representando a família de Kelly, o advogado afirmou que todos os parentes ainda estão abalados com o crime, principalmente por conta da data, que marca o primeiro mês sem a jovem.