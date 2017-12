Colégio Unifev promove Feira de Ciências amanhã (2)

Evento, na Cidade Universitária, terá exposição de trabalhos realizados por alunos dos ensinos Fundamental I e II.

O Colégio Unifev promoverá, no próximo sábado (dia 2), uma Feira de Ciências que reunirá projetos desenvolvidos por estudantes dos ensinos Fundamental I e II. A exposição será realizada das 8h às 12 horas, no pátio da Cidade Universitária.

Durante o evento, serão apresentados trabalhos relacionados a diferentes campos de estudos, como reinos do mundo vivo; sistemas do corpo humano; plantas medicinais e ornamentais e diferentes climas, além de experimentos envolvendo as áreas de Física e Química.

De acordo com o docente responsável pela Feira, Prof. Esp. Bruno Benhocci, cada série irá trabalhar um tema específico, conforme o seu conteúdo programático. “As equipes serão responsáveis pela montagem e explicação do projeto aos visitantes”, disse.

Durante as apresentações, uma comissão formada por professores avaliará os trabalhos, considerando originalidade, criatividade e domínio do conteúdo. Para a diretora do Colégio, Prof. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, essa é uma grande oportunidade de demonstrar o que foi aprendido neste ano letivo. “Quando o aluno coloca em prática os conceitos abordados na teoria, ele passa a assimilar o conteúdo com maior facilidade. É uma forma diferenciada e muito assertiva de garantir o aprendizado”, concluiu.