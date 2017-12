Coluna Social

“Lá no Posto Ipiranga!”

Valmir Dornelas realizou uma palestra na reunião do Rotary Club de Votuporanga na última terça-feira (28), onde relatou com detalhes o curso que fez sobre as mudanças econômicas que irão assolar o mundo corporativo nos próximos anos. A convite da Ipiranga, ele realizou o treino, só para empresários tops, na Universidade de Conell, na cidade de Ithaca nos Estados Unidos. Na foto, o ex-governador de Rotary, Alcir Rubens Monteiro, Valmir Dornelas, o presidente do Rotary Club de Votuporanga, Aires Fernando Cruz Francelino, Valdecy Bortoloti, Joaquim Figueira da Costa e Humberto Lucio Barbosa

O empresário do ramo hoteleiro, imobiliário e de distribuição de combustíveis, Valmir Dornelas

Coaching para mulheres

Na mesma reunião do Rotary Club, só que em outro ambiente, as senhoras da Casa da Amizade, receberam todo o conhecimento sobre coaching explanado por Telma Carvalho

Telma Carvalho foi à Casa da Amizade assessorada pela sua fiel escudeira, Hiroko Nakamura