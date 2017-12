Cultura: Silvia Stipp divulga eventos culturais deste final de ano

Na manhã desta quarta-feira (29/11), a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, anunciou a programação cultural de fim de ano que será promovida em comemoração às festividades de Natal e Ano Novo.

Entre os dias 11 e 22 de dezembro, o público poderá conferir, gratuitamente, uma série de apresentações de artistas e projetos culturais locais, que será realizada no período noturno na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, na Catedral Nossa Senhora Aparecida e na Praça Cívica “Benedito Lopes de Oliveira”, além de esquinas da Rua Amazonas, no trecho em que a via ficar interditada.

Corporação Musical “Zequinha de Abreu

No dia 11 de dezembro (segunda-feira), a programação terá início com uma apresentação especial da Corporação Musical “Zequinha de Abreu”, na Concha Acústica, logo após a chegada do Papai Noel da ACV.

Já no dia 12 (terça-feira), a Concha Acústica sedia uma apresentação do Coral “Bem Viver”, do Centro Social de Votuporanga, enquanto a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” toca na rua Amazonas.

Coral de Violas “A Voz do Sertão”

No dia 13 (quinta-feira), o Coral de Violas “A Voz do Sertão”, do Centro de Folclore e Cultura de Votuporanga, traz ao palco da Concha Acústica um repertório baseado na tradição da música raiz.

“NIAC In Cena”

O dia 14 (quinta-feira) contará com a apresentação do espetáculo teatral realizado na Concha Acústica e protagonizado por alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas – NIAC, mantido pela Secretaria da Cultura e Turismo. A Corporação Musical Zequinha de Abreu também volta a se apresentar, dessa vez na rua Amazonas, próxima à esquina com a rua Tocantins.

A noite do dia 15 (sexta-feira) será marcada por um Concerto de Natal especial, estrelado pelo Coral “Canto Livre” e pela orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, realizado na Concha Acústica. Já na Praça Cívica “Benedito Lopes de Oliveira”, a música ficará por conta da Corporação Musical Zequinha de Abreu.

Studio de Danças Mariana Maricato

No final de semana, a Concha Acústica recebe o Balé Municipal, no dia 16 (sábado), e o 4º Espetáculo de Dança do Studio de Dança Mariana Maricato, no dia 17 (domingo).

Também na Concha Acústica acontecem, no dia 18 (segunda-feira), concurso Miss e Mister Terceira Idade, do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura; e, no dia 19 (terça-feira), um concerto promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com participação da Orquestra Doce Melodia e do Coral Jovem e Quarteto.

Ainda no dia 19 (terça-feira), a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” se apresenta na Praça “Dr. Fernando Costa”.

No dia 20 (quarta-feira), acontece a primeira edição da Mostra Casa da Criança, batizada com o título “Criando Sonhos” e realizada em parceria com a companhia de danças urbanas M17. Já no dia 21 (quinta-feira), a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” protagoniza mais uma apresentação musical. Ambos os eventos serão sediados na Concha Acústica.

No dia 22 (sexta-feira), a programação de fim de ano se encerra com mais uma apresentação do Concerto de Natal, protagonizado pelo Coral “Canto Livre” e pela orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, a ser realizada na Concha Acústica.