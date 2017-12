Gestores da UNIFEV visitam Complexo Poliesportivo

Representantes da Instituição estiveram na Cidade Universitária, nesta terça-feira (dia 28), para conferir o andamento do projeto, avaliado em R$ 3,5 milhões

O Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, e a diretora do Colégio Unifev, Prof. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral, realizaram uma visita técnica às obras do Complexo Poliesportivo, na Cidade Universitária, na última terça-feira (dia 28).

O grupo, também formado pelo Diretor 1º Tesoureiro da FEV, Paulo Roberto Albertoni, o engenheiro e Prof. Me. José Afonso Rocha, o arquiteto e Prof. Me. Celso Adalberto Zuanazzi, e o Prof. Me. Valter Brighetti, coordenador do curso de Educação Física, esteve acompanhado do gerente operacional da Instituição, Walter Biaccio Lelis Ferreira.

A obra, orçada em cerca de R$ 3,5 milhões, já está em fase avançada de construção. “Estamos finalizando os últimos detalhes da entrada principal, assim como o conjunto aquático infantil e os sanitários. Simultaneamente, estamos iniciando o grande processo das áreas de arquibancada, campo e pista de atletismo. Logo, teremos mais novidades”, contou Zuanazzi.

Para o Diretor-Presidente, as visitas são importantes, pois demonstram a preocupação e o compromisso da atual gestão com o planejamento da empreitada. “Estar aqui, reforça o quão comprometidos estamos com esse projeto. Tenho muito orgulho de estar presenciado os primeiros passos de mais esta conquista”.

Segundo o Reitor, além da área infantil, que está em ritmo acelerado, outros espaços ganharão mais atenção e força, nas próximas semanas. “O Complexo atenderá o Colégio e o curso de Educação Física da Instituição. Estamos felizes em oferecer aos nossos universitários um espaço moderno e perfeito para a aprendizagem como este. É uma grande obra!”, citou.

2018

A construção do Complexo Poliesportivo, na Cidade Universitária, teve início no dia 10 de julho, deste ano. O espaço, cuja área total é de 2.198,42 m², prevê a construção de um conjunto aquático infantil, uma quadra poliesportiva com outra piscina maior, um quiosque e uma quadra de areia. O prazo previsto de entrega é para o 1º semestre de 2018.

De acordo com o engenheiro responsável, a ansiedade só aumenta com o passar do tempo. “Estamos satisfeitos com o andamento do trabalho. Por se tratar de algo grande, repleto de detalhes e aspectos futuristas, imaginaríamos que algo pudesse ocorrer em termo de atrasos. Entretanto, tudo está caminhando conforme o planejado”.

O diretor 1º tesoureiro da FEV também não escondeu sua emoção ao presenciar, de perto, a dimensão do projeto. “Gostei muito do que vi e estou orgulhoso. Trata-se de uma obra imponente, que promete ficar muito bonita e se tornar um verdadeiro cartão postal para a Fundação e toda a cidade”, finalizou.