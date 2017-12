Número de lojas de móveis e decoração cresce 41% em Votuporanga, aponta Sincomercio

Expansão, registrada de 2007 a 2016, foi a maior entre as atividades consolidadas do comércio varejista local; O estudo que mostra o perfil do comércio varejista da cidade foi apresentado na tarde de ontem no Hotel Ville Gramadão, numa iniciativa do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga, João Herrera Martins

Da Redação

A pesquisa mostra, por exemplo, que, de 2007 a 2016, o número de lojas de móveis e decoração na cidade cresceu 41,1%, a atividade consolidada com melhor desempenho no período. Além disso, o estudo traz informações sobre as principais atividades exercidas no setor local, o perfil das empresas e a participação de cada porte na geração de emprego.

Os índices foram apurados pela assessoria econômica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados da Relação Anual de Informações sociais (Rais), do Ministério do Trabalho.

A pesquisa anteriormente foi apresentada a presidentes de sindicatos patronais do comércio durante a reunião mensal da Coordenadoria Sindical Norte da FecomercioSP. Para apresentar os números estavam no local o presidente do Sindicato, João Herrera Martins, e o assessor econômico da FecomercioSP, Jaime Vasconcellos.

O estudo

O número de lojas de móveis e decoração cresceu 41,1% em Votuporanga, de 2007 a 2016, segundo estudo do Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Os dados foram levantados a partir da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), órgão do Ministério do Trabalho.

A expansão foi a mais expressiva entre as atividades consolidadas do comércio varejista da cidade no período. O movimento foi na contramão do setor como um todo, já que o número de estabelecimentos comerciais em Votuporanga caiu 9,9% no mesmo intervalo de tempo, com a extinção de 193 empresas.

Segundo o assessor econômico da FecomercioSP, Jaime Vasconcellos, a queda é reflexo da crise. “Até 2013 o Brasil apresentou um bom crescimento. A partir de 2014 começamos a ter o início da crise, que refletiu no fechamento das pequenas empresas e na maior concentração dos estabelecimentos”.

As maiores retrações foram registradas nos supermercados (-28,8%) e nas lojas de eletrodomésticos e eletrônicos (-9,8%).

Evolução dos estabelecimentos comerciais varejistas em Votuporanga: 2007 a 2016

Fonte: CAGED – Ministério do Trabalho – Elaboração e Cálculos: FecomercioSP

Apesar da baixa na quantidade de supermercados, eles aparecem como a atividade consolidada com maior participação entre os estabelecimentos do comércio varejista local, com 19% do total. Em seguida aparecem as lojas de vestuário, tecidos e calçados, com 16,4%.

Comum no setor como um todo, as micro e pequenas empresas predominam, também, no comércio varejista da cidade. Do total de estabelecimentos, 85,4% possuem até quatro funcionários, sendo responsáveis por 22,9% da força de trabalho do setor.

No município, as lojas de móveis e decoração são as que mais se destacam entre os estabelecimentos com até quatro empregados, já que 96,2% são desse porte, seguidas por 89,8% dos supermercados.

Os estabelecimentos que possuem de 5 a 9 trabalhadores representam 8,6% do comércio varejista local, empregando 18,6% dos profissionais. Já as empresas do setor com maior porte, apesar de menor participação em quantidade de lojas, empregam percentuais expressivos de mão de obra. O destaque fica por conta dos estabelecimentos com mais de 50 colaboradores, que têm participação de 0,5% no mercado, mas possuem 24,7% do estoque de empregos formais.

Número de empregos formais por tamanho de estabelecimento – 2016

Fonte: CAGED – Ministério do Trabalho

Elaboração e Cálculos: FecomercioSP

Período: 2016