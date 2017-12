PAULISTA A-2 Votuporanguense vai pro gramado

Zagueiro João Victor está entre as novidades do CAV para 2018

Após dois meses de avaliações e montagem, o Votuporanguense foi para o gramado iniciar sua preparação para disputa do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2018. Foram 20 jogadores entre caras novas e velhos conhecidos que começaram os treinos físicos com o preparador Jean Cova e o técnico Rafael Guanaes.

Entre os velhos conhecidos da Pantera Alvinegra estão o zagueiro Paulo Henrique, os laterais Cleydson, Douglas e Souza, o volante Deijair, os meia-atacantes Nathan e Elvinho e os atacantes João Marcos e Guilherme Índio, destaque do sub-20 ano passado.

Para zaga, Guanaes ainda recebeu João Victor, Jorge Miguel e Lucas Cezane, o lateral Wesllei Foguinho, os volantes Lucas Chinaqui, Jairo e Daniel, além dos meias Ricardinho e Tiago Tremonti, e dos atacantes Fio e Robinho.

Mais reforços são esperados pelo time de Votuporanga, que estreia no A-2 dia 17 de janeiro, diante do Juventus, na Arena Plínio Marin. O CAV é o único representante da região no A-2 e briga por uma das duas vagas na elite para 2019.

Na manhã de ontem (30) o técnico levou o elenco para doar sangue e medula óssea.