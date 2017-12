Sorteio da Copa do Mundo Rússia 2018: veja os grupos

Os treinadores das seleções classificadas posam para foto no palco onde foi realizado o sorteio. FOTO) MICHAEL REGAN – FIFA FIFA VIA GETTY IMAGES

Copa do Mundo Rússia 2018

O Brasil estreia contra a Suíça, em Rostov, no dia 17 de junho de 2018

Da Redação

O sorteio que definiu a tabela dos oito grupos da Copa do Mundo Rússia 2018 aconteceu nesta sexta-feira, em Moscou, capital da Rússia. A seleção brasileira conseguiu escapar de enfrentar as equipes da Inglaterra e da Espanha na primeira fase, ficando no grupo E, com as seleções da Suíça, Costa Rica e Sérvia.

O Uruguai aparece no grupo A, e vai enfrentar a Rússia, Arábia Saudita, Egito, enquanto a seleção espanhola está no grupo B, pegando Portugal, Marrocos e Irã. No grupo C ficaram: França, Austrália, Peru e Dinamarca. Já a vice-campeã, a seleção da Argentina, ficou no grupo D, e vai jogar na primeira fase contra os times da Islândia, Croácia e Nigéria. A atual campeã mundial, a Alemanha, divide o grupo F com México, Suécia e Coreia do Sul. No grupo G, está Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. O último grupo a ser definido foi o H, onde estão Polônia, Senegal, Colômbia e Japão.

O Brasil estreia contra a Suíça, em Rostov, no dia 17 de junho de 2018. Depois pega a Costa Rica no dia 22, em São Petersburgo, e termina a fase de grupos contra a Sérvia, dia 27, em Moscou.

CONFIRA A TABELA