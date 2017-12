Tempestade derruba árvores e alaga avenidas em Rio Preto

Caos na Avenida Murchid Homsi

A Defesa Civil contabilizou 20 árvores arrancadas pela força do vento

Da Redação

O temporal que assolou Rio Preto nesta quinta-feira (30) deixou estragos pela cidade. Segundo os bombeiros, cerca de 20 árvores caíram e uma delas está impediu a passagem de carros pelo local na manhã de ontem (1º).

O trecho fica na avenida Doutor Hubert Richard Ponte, que liga a rodovia Washington Luís, no bairro Cristo Rei. A árvore caiu e bloqueou parte da avenida e, por isso, os motoristas foram obrigados a trafegar na contramão para conseguir acessar a rodovia.

A forte chuva também provocou vários pontos de alagamento na cidade e danificou o canteiro central da Avenida Bady Bassitt. Na avenida Murchid Homsi o asfalto foi tomado pela água e muitos bairros ficaram sem energia.

De acordo com a Defesa Civil, as estações de medição pluviométrica da Cetesb de Rio Preto registraram 40 milímetros de água em menos de uma hora de precipitação. O número é considerado o maior registrado no último ano.

A Defesa Civil afirmou ontem que ainda iria realizar vistorias nos locais atingidos pelo temporal.

Catanduva

Em Catanduva (SP), também choveu forte na quinta-feira (30). Uma chácara localizada na Vila Nem ficou cheia de água.

O morador do local enviou uma foto e nela, é possível vê-lo abrindo a porta e uma grande quantidade de água escoando para a rua.

Apesar dos transtornos, o Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma ocorrência mais grave na cidade e não houve feridos.