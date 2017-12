América Azul

– Jefferson Camargo =

O Grêmio é o melhor time da América.

Com justiça, a equipe conquistou o terceiro título continental de sua história vencendo a equipe do Lanús por duas vezes nas finais do torneio sul-americano.

Comandados pelo competente e falastrão Renato Gaúcho, ele volta a colocar o Grêmio no cenário internacional da bola após conquistar o mundo em 1983 como jogador.

Renato foi inteligente porque priorizou a Libertadores e deixou o brasileiro para o Corinthians

Não dá para comparar os dois campeonatos.

Contando com um time equilibrado e valente, o Grêmio apostou suas fichas em jogadores de talento como Artur e Luan e também nos chamados refugos como Edilson, Cortês, Barrios, Cícero e Jael que foram decisivos no primeiro jogo da final em Porto Alegre.

O estilo copeiro do Grêmio que foi duas vezes derrotado em casa na história das finais pôs fim à sina de derrotas para times argentinos como aconteceu em anos anteriores e coloca o Grêmio em seu devido lugar pois não houve no Brasil em 2017 quem jogasse melhor futebol.

O feito de Renato Gaúcho, que se tornou o primeiro a conquistar o torneio da América como jogador e técnico deve ser exaltado e vale sim uma estátua na Arena do Grêmio que se iguala ao Santos e ao São Paulo na galeria dos tri – campeões continentais.

Talvez nem o mais otimista tricolor imaginava que Ramiro fosse o motorzinho do time. Talvez a arbitragem não seria como foi em anos anteriores contra o Palmeiras e contra o Náutico na Batalha dos Aflitos em 2005. Talvez…

Renato consegui quebrar essa barreira com o talento dos jovens e a garra dos renegados.

Oque não é pouco.

Proponho que a Arena do Grêmio mude de nome.

E logo.

Parabéns Renato Portaluppi!

Beijos Carol!

Viva o Grêmio!

A América é azul!

Jefferson Camargo é colaborador deste Diário e não guarda mágoas.