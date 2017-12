Bastidores por A. C.

Até há pouco tempo um boato levava exigia muito para se espalhar. A transmissão da mentira, muitas vezes creditada como correta, corria de boca em boca. Com o advento da internet, o uso das chamadas redes sociais, a informação caminha celeremente e, não raro, traz consigo resultados indesejáveis, quando não perigosos, dependendo do tema tratado.

Corrida

Pode-se citar como exemplo eloquente a notícia que partiu não se sabe da onde nem da autoria de quem, dando ciência de que resolução da Justiça Eleitoral imporia multa de 150 reais para os eleitores que não comparecessem aos cartórios eleitorais para aderir ao sistema biométrico na aquisição ou troca do título eleitoral. A correria foi muito grande, aconteceu no país todo e sem nada de concreto a respeito. Simples boato.

Reclamação

Dias atrás o prefeito João Dado reclamou em discurso sobre notícias plantadas maldosamente, segundo ele, nas redes sociais, denegrindo a administração municipal. Dado se disse inconformado e manifestou disposição de buscar meios para apurar a procedência desses casos e adotar as providências necessárias.

Funcionalismo

Neste final de mês espalhou-se em setores do funcionalismo público municipal a informação de que o prefeito teria determinado providências visando suprimir a assistência à saúde a que tem direito os empregados da municipalidade, com a finalização do convênio com o Sansaúde.

Mau cheiro

Típica notícia plantada e sem fundamento, até porque para adotar procedimento dessa natureza a iniciativa não é exclusiva do prefeito, o benefício é amparado em lei e mesmo que houvesse interesse em promovê-lo, a Câmara teria que ser ouvida, autorizando a revogação da legislação em curso. Típico mau cheiro, com propósitos bem conhecidos.

Giro de Notícias

Está chamando atenção na cidade a troca de farpas via face book entre o prefeito João Dado e o vereador Dr. Hery. Terça feira voltaremos ao assunto. *** O mês de dezembro não poderia ter começado melhor. Chuva intensa, mas calma, trazendo benefícios sem causar danos. *** Ao contrário de Rio Preto, onde o excesso de água causou estragos em vários pontos da cidade. *** O governo pode ir tirando o cavalinho da chuva. Está sendo quase impossível a votação da reforma da Previdência. Se o projeto entrar na pauta, vai levar pau, dizem os analistas. *** Rafael Gatti, gerente de futebol do Votuporanguense confirmou quinta feira no Clube Notícias, a parceria firmada com a empresa Café Terra Nobre, que vai fazer parte dos patrocinadores do time ano que vem. O anúncio foi feito por Lucas Biazotto, representando a firma patrocinadora.

Coisa & Tal

Para quem não acredita em boas notícias, aqui vai uma. Na contramão de outros preços públicos “a tarifa de água em Votuporanga terá a menor correção dos últimos cinco anos”, é o que diz a autarquia. E completa: “a variação registrou uma queda expressiva e, dessa forma, o reajuste será de 5,89%. O índice está abaixo da média registrada entre os anos de 2013 e 2017, que foi de 11,96%, chegando à marca de 18,78%, em 2015”.

Entre aspas

Presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, sobre a votação da reforma da Previdência:

– Falta muito para que o governo tenha o apoio necessário.