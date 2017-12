Carro de luxo pega fogo na SP 320 em Tanabi

A Range Rover teve uma pane elétrica e se incendiou

A Polícia Rodoviária informou que veículo teve pane elétrica antes do início das chamas, na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi. Duas idosas que estavam no carro saíram sem ferimentos.

Um carro de luxo pegou fogo na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi (SP), nesta sexta-feira (1°). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Rio Preto, o veículo teve uma pane elétrica. Ainda conforme a polícia, a motorista de 62 anos e uma passageira, de 72, desceram do carro pouco antes do início das chamas.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, conseguiu controlar o incêndio na Range Rover e informou que ninguém se feriu.