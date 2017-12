Centro Social completa 48 anos de fundação de pura solidariedade

A tarde desta terça, (28), foi muito animada no Centro Social de Votuporanga. A instituição juntamente com os colaboradores, diretoria, atendidos e famílias, voluntários, parceiros e autoridades, celebraram seus 48 anos, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O Centro Social é uma entidade sem fins lucrativos, que foi fundada dia 28 de novembro de 1969, pelo Frei Cirilo Maria de Piracicaba. Tem como finalidade atender, defender e garantir os diretos da criança e do adolescente, dos jovens e suas famílias, por meio de ações socioassistenciais, promovendo a integração e qualificação para inclusão no mundo do trabalho.

Na comemoração dos 48 anos do Centro Social foram apresentadas as ações desenvolvidas pelo SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Os adolescentes do grupo Bem viver I, deram um show, cantando em uma música várias músicas de ritmos e estilos diferentes, que mesmo com a diferença todas elas tratavam de questões sociais. “Essa apresentação foi resultado da Oficina de Multi Artes, que os atendidos tiveram no decorrer do ano. O contato com a música teve o objetivo de ampliar o conhecimento cultural, crítico e social dos adolescentes.” Explicou Camila Santana, Gerente do Centro Social.

A festividade também contou com o encerramento do Projeto Conexão Jovem – Projeto Voluntários BB FIA 2015, parceria da Instituição com o Banco do Brasil, através do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), do Município de Votuporanga. O projeto possibilitou aos adolescentes atendidos no SCFV, desenvolver potencialidades através da comunicação e inclusão digital.

A comemoração foi finalizada com a entregue de cerca de 1500 garrafas pet com lacres de alumínio, da Campanha Lacre Amigo, que o Centro Social juntamente com as escolas da cidade, e toda população arrecadaram em prol ao Hospital do Amor (Hospital de Câncer de Barretos).

“São 48 anos de uma linda história de amor, feita de muitas histórias… É como nós usamos nossa frase: Centro Social- Projetos que transformam vidas! Só temos que agradecer a todos que contribuíram com este resultado”. Finalizou Bader Lorente, Diretora do Centro Social.