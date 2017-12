Entidades realizam trabalhos no combate ao álcool e drogas

O secretário da Pasta, Emerson Pereira, destaca que um grande número de pessoas precisa destas instituições para se livrar dos vícios e recuperá-los para uma vida em sociedade

A Secretaria de Direitos Humanos tem realizado algumas ações em parceria com a Comunidade São Francisco de Assis, Associação Antialcoólica e Comunidade Nova Vida.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explica que estas entidades são parceiras fundamentais da pasta, já que o grande número de pessoas que precisam destas instituições para ajudar a sair dos vícios e recuperá-los para uma vida em sociedade.

“Essas entidades que, ao meu ver, resgatam indivíduos jogados pelas ruas e sem perspectivas de vida. Com o apoio da Secretaria, CAPS AD e outros órgãos, resgatamos estas vidas, trazendo-as para a sociedade”.

Como foi comemorado em 1.º de dezembro o Dia Mundial de Combate à AIDS, a data foi trabalhada pela Secretaria de Direitos Humanos em conjunto com a Comunidade São Francisco de Assis. Foram unidas forças para a conscientização através da prevenção, uma vez que esta é a única entidade que trabalha com os portadores do vírus HIV.

Além de trabalhar políticas públicas sobre álcool e drogas, a Comunidade São Francisco de Assis, fundada em 23 de agosto de 1990, é uma entidade civil, filantrópica, sem fins econômicos e com duração por tempo indeterminado.

São finalidades da entidade o atendimento ao portador do vírus HIV/AIDS, proteção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso em situação de risco, no ponto de vista físico, psicológico e social, permitindo prevenir, diagnosticar e reabilitar alterações que impeçam o desenvolvimento integral de todos que são acompanhados pela entidade.

No desenvolvimento das atividades, que nesta semana ocorre a conscientização sobre o combate à Aids, a entidade vem realizando palestras em parceria com a Comunidade Mão Amiga e Associação Antialcoólica. A Comunidade tem levado profissionais da área da saúde, como psicólogos, entre outros palestrantes gabaritados sobre os efeitos que as drogas e o alcoolismo causam no ser humano.

Também são oferecidos gratuitamente à população preservativos. Além disso, a instituição realiza abordagens em diversos bairros, mensalmente, em parceria com o Setor de Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, que também tem em seu plano de trabalho o respectivo tema.