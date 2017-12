Falece jovem que sofreu acidente de moto na SP 320

Morreu na madrugada desta sexta-feira, o autônomo Vinicius Horta, 40 anos, vítima de acidente na rodovia Euclides da Cunha, ocorrido na tarde da última terça-feira, dia 28 de novembro, entre os municípios de Valentim Gentil e Meridiano.

Horta e a esposa Mileni seguiam em uma moto CB 300 no sentido Fernandópolis, quando no KM 537, durante uma ultrapassagem, perdeu o controle e acabou batendo contra um guard rail, consequentemente esbarrando nos pilares que sustenta a barra de proteção.

Duas unidades do Samu atenderam a ocorrência, realizando os primeiros procedimentos no local e encaminhando as vítimas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Vinicius pilotava a moto que tinha acabado de trocar em um veiculo na cidade de São José do Rio Preto.

Ele foi a vitima que mais sofreu ferimentos em várias partes do corpo, mas a cabeça foi à área mais atingida. Passou por diversas cirurgias e ficou internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até a madrugada desta sexta-feira, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi a óbito.

Diversos médicos avaliaram a situação dele, principalmente na área neurológica, que já apontavam para um quadro irreversível. Amigos chegaram a realizar campanhas de doação de sangue a favor dele, além de correntes de orações.