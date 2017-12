Guarda prende traficante em táxi

Criminoso obrigou o taxista a fugir da polícia em alta velocidade

A Guarda Municipal de Rio Preto prendeu um rapaz de 27 anos transportando um tijolo de maconha e 75 pedras de crack em um táxi. O flagrante aconteceu na noite de quinta-feira.

Para tentar fugir da abordagem, o criminoso obrigou o motorista passar por cinco sinais vermelhos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, tudo começou quando os guardas receberam a informação de que um traficante havia entrado em um táxi fazer a entrega de droga.

Quando os guardas encontraram o táxi, fizeram sinal para o motorista parar, mas imediatamente começou uma perseguição por ruas do Centro.

No fim da perseguição, o taxista parou e saltou do veículo. Os guardas entram no veículo e encontraram o traficante deitado no assoalho do carro, tentando se esconder entre os bancos traseiros e dianteiros.

Também foram apreendidos três celulares e dinheiro que estavam com o suspeito de tráfico.

O suspeito de tráfico foi levado preso para uma das celas da Central de Flagrantes. O motorista do táxi foi liberado após prestar depoimento.