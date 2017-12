Pai de menina com leucemia faz apelo por doador de medula: ‘Remédio que não consigo dar’

Pais da Bia estão em busca de doadores de medula óssea (Foto: Reprodução/TV TEM)

Família de São José do Rio Preto (SP) faz ‘corrente do bem’ para salvar a pequena Beatriz, de 2 anos, diagnosticada com câncer no sangue.

Da Redação

Os pais da pequena Beatriz Migliari, de 2 anos e 5 meses, moradores de São José do Rio Preto (SP), estão se mobilizando em uma “corrente do bem” para encontrar um doador de medula óssea 100% compatível para a criança, que tem leucemia.

Com os olhos cheios d’água, o pai Thiago do Nascimento lamenta não conseguir sozinho a cura da filha.

“Minha filha precisa de um remédio que não consigo dar para ela. Não consigo tirar de mim pra dar pra ela, não consigo procurar e achar em algum lugar pra dar a ela, senão eu daria.”

Pais fazem campanha para conseguir doador de medula para filha de 2 anos com leucemia

Há um ano e meio, a menina luta contra a leucemia. Na época, os médicos iniciaram o tratamento com quimioterapia e o câncer no sangue recuou. Bia chegou a ter alta no começo de novembro, mas a doença voltou ainda mais forte e, hoje, a pequena está internada na Unidade de Terapia Intensiva Hospital (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Preto.

“Para mim foi um choque terrível. Terrível pelo sofrimento dela. Ela lutou uma vez e conseguiu, e vai lutar mais uma vez e conseguir de novo”, afirma a mãe Giuliani de Lima, confiante na cura de Bia.

A chance de encontrar um doador compatível no Brasil é de 1 em 100 mil pessoas. “O primeiro passo é encontrar alguém que tenha uma medula que possibilite a troca, ou seja, a substituição da medula doente do paciente pela medula saudável”, explica o hematologista João Victor Piccolo.

Os pais da Bia são socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e já salvaram a vida de muitas pessoas. Agora eles esperam pela ajuda de todos.

“Por mais que eu dê o meu máximo, eu não consigo dar o que ela precisa. Não é só um pedido, eu imploro para que venham fazer o cadastro de medula. Depende das pessoas que estão em volta, que estão nos vendo, para achar a ‘medulinha’ dela 100% compatível.”

O pedido de ajuda para salvar a pequena Bia também mobilizou as redes sociais. Em uma página no Facebook, denominada “Juntos pela Bia, Todos pela Bia”, anônimos e famosos se uniram para divulgar a situação e conseguir o maior número de doadores. Quanto mais gente se tornar doador, maiores são as chances de cura da Bia.

Página criada no Facebook mobilizou pessoas a ajudarem a pequena Bia (Foto: Reprodução/Facebook)

Para quem quiser ajudar, a doação pode ser realizada em qualquer hemocentro do Brasil. Em Rio Preto, o Hemocentro fica na avenida Jamil Feres Kfouri, número 80, no bairro Jardim Panorama, e funciona das 7h às 13h. (G1)