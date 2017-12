Prefeitura abre licitação para compra de uniformes 

Empresas interessadas deverão acessar o edital e apresentar documentos e propostas no dia 14 de dezembro

A Prefeitura de Votuporanga já publicou os avisos de licitação para aquisição de uniformes escolares e calçados para o ano letivo de 2018 que serão entregues a todos os alunos matriculados nas 29 unidades de ensino municipal da Secretaria da Educação.

Empresas interessadas em participar do processo deverão acessar os editais disponíveis no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br). As aberturas dos envelopes contendo documentos e propostas de preço ocorrerão no dia 14 de dezembro, às 9 horas para o pregão dos calçados e às 14 horas para o dos uniformes.

Cerca de 8 mil alunos serão beneficiados com o kit contendo duas camisetas (uma com manga e outra sem manga), duas bermudas e um tênis. “A intenção da Prefeitura em adquirir esses produtos é fazer com que as crianças se sintam devidamente acolhidas com igualdade. Devemos ressaltar também que poucos municípios conseguem oferecer esse benefício, um grande conforto aos alunos e uma importante economia para as famílias”, explicou o prefeito João Dado.

Qualidade

Durante o processo licitatório, as empresas que apresentam os melhores preços devem comprovar a qualidade dos produtos. No caso do pregão dos uniformes, a vencedora terá prazo de 7 dias para entregar uma amostra das roupas para análise da Prefeitura. Já a empresa que fornecerá os tênis deverá submeter os produtos para rigorosos testes de qualidade executados pelo Senai de Birigui.

“Desta forma, nós não somente oferecemos algo a mais aos nossos alunos como, principalmente, nos importamos com a qualidade desses diferenciais ofertados. Sabemos que algumas famílias não teriam sequer condições de comprar um calçado bom para os filhos frequentarem a escola, por isso, oferecemos essas melhorias e conseguimos, com isso, despertar na criança o interesse em estar nesse ambiente escolar”, finalizou a secretária municipal da Educação, Encarnação Manzano.