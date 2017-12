Produtor doa mais 3,9 ton. de tomates ao Banco de Alimentos

Com mais esta atitude, realizada na manhã desta sexta-feira, o produtor Plínio Sanches, de Gastão Vidigal, completa a doação de quase 10 toneladas de tomate ao Banco de Alimentos

Na manhã desta sexta-feira (01), o produtor rural do município de Gastão Vidigal, Plínio Sanches Ferreira, efetuou a doação de mais 3.900 quilos de tomate ao Banco de Alimentos “Lázara Cândida do Carmo Leite de Carvalho”. Somados às seis toneladas já doadas anteriormente, o produtor manifestou sua satisfação ao totalizar quase 10 toneladas do produto, sabendo que “os tomates vão chegar nas mesas da população mais carente, das pessoas que precisam mesmo”, disse.

Este é o quarto ano consecutivo que o produtor encaminha o excedente de sua produção para que a Prefeitura de Votuporanga faça a distribuição entre as entidades cadastradas no Banco de Alimentos. Presente na ocasião, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, falou da importância do gesto. “É emocionante ver uma atitude desta, completamente solidária, de uma pessoa simples e de grande coração; esperamos que o exemplo seja seguido”, afirmou.

O Banco de Alimentos “Lázara Cândida do Carmo Leite de Carvalho” recebe alimentos de qualidade das cooperativas de agricultura familiar, e também de órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para distribuição à população que vive em situação de vulnerabilidade social, por intermédio das entidades assistenciais.