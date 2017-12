Saev podou mais de 22 mil árvores em 2017

Serviço gratuito percorre todo o município, atendendo cada bairro duas vezes por ano

Numa iniciativa do prefeito João Dado, com apoio da Saev Ambiental e Câmara de Vereadores, Votuporanga começou a contar neste ano com o serviço de poda gratuita de árvores de calçadas. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e, desde então, permitiu a poda de 22 mil árvores, entre os meses de fevereiro e novembro de 2017, com uma média de 2.245 serviços prestados por mês.

O principal objetivo da ação é padronizar e adequar tecnicamente as podas realizadas no município, evitando o corte inadequado das copas, que pode prejudicar o crescimento das árvores. O serviço percorre todos os setores da cidade, seguindo um cronograma elaborado pela Saev Ambiental, atendendo cada bairro duas vezes por ano.

Para saber quando a poda será realizada em sua região, o cidadão deve consultar o site: www.saev.com.br/podadearvores.php

Sob coordenação da autarquia, a poda padronizada é executada pela Converd, com dois tipos de serviços: o de limpeza, que retira os galhos que ultrapassam a copa lateralmente e na sua parte inferior; e a de condução, que auxilia no desenvolvimento correto da árvore.

Os cidadãos que desejarem efetuar a poda fora dos períodos estipulados pela Saev podem executá-la de forma independente, ao contratar podadores, desde que sejam obedecidas as normas de padronização da NBR 16.246, da Lei Complementar nº 145/2009, entre elas dar a destinação correta aos resíduos.

Denúncias de podas drásticas ou em desacordo com a lei, podem ser feitas pelo 0800 770 1950.