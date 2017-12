Secretarias de Planejamento, Obras e Assistência Social apresentam ações na Câmara

Seba diz que 17% dos portões eletrônicos estão irregulares (foto Câmara)

Todos os atendimentos prestados à população durante o ano de 2017 foram apresentados durante as audiências públicas desta sexta-feira

As primeiras audiências públicas para prestação de contas das ações realizadas pela Prefeitura de Votuporanga durante todo o ano de 2017 foram realizadas na tarde desta sexta-feira (1/12). As Secretarias que apresentaram os dados, neste primeiro dia, foram as de Planejamento, Obras e Assistência Social.

Planejamento

A primeira audiência do dia foi com o secretario do Planejamento Jorge Augusto Seba, à esquerda da foto; em primeiro plano o vereador Wartão seguido pelo presidente da Câmara, Osmair Ferrari

O primeiro secretário a explanar foi o de Planejamento, Jorge Seba, que falou sobre os projetos e estudos realizados pela pasta que tem como uma de suas principais finalidades, organizar e planejar o crescimento da cidade. Entre os assuntos abordados esteve o Plano de Mobilidade Urbana que já foi elaborado pela Prefeitura em conjunto com a sociedade e, no momento, tramita na Câmara Municipal, onde deverá ser votado. Será a primeira vez que o Município terá um Plano de Mobilidade Urbana elaborado em conformidade com critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades. “Foi um estudo muito complexo que utilizaremos também para a revisão do Plano Diretor que já estamos trabalhando”, disse o secretário.

Seba também apresentou dados de quatro novos loteamentos aprovados durante o ano, além de diversos outros trabalhos desenvolvidos como a entrega de 26 projetos arquitetônicos da Planta Popular – programa realizado em conjunto com a Unifev que auxilia famílias carentes na conquista da casa própria. Ainda por meio do Departamento de Habitação, o secretário destacou os acompanhamentos sociais de famílias que receberam casas do Conjunto Habitacional Vila São Lucas e de outras que estão incluídas no programa de desfavelamento do Matarazzo/Esmeralda.

O secretário de Planejamento abordou todos os estudos que o Departamento de Projetos desenvolveu durante o ano de ações que poderão ser concretizadas até o final da gestão do prefeito João Dado. Entre elas, estão inúmeros orçamentos de obras cujos recursos estão em fase de solicitação ou liberação de esferas governamentais como, por exemplo, a ampliação e reforma do Cemei Mercedes Fernandes de Lima, no bairro São João.

Por fim, Seba comentou sobre os imóveis irregulares em que os portões abrem para a calçada. Foram contabilizados pela Pasta que 17% dos imóveis estão irregulares. “Esses portões foram instalados depois de 2011, ano que a lei entrou em vigor. Portanto existem 300 imóveis que precisam se adequar”, disse o secretário.

O Decreto assinado e publicado no dia 5 de junho pelo prefeito João Dado deu aos imóveis que se encontravam irregulares o prazo de 180 dias para se adequarem, vence nesta terça-feira (5).

Obras

As ações da Secretaria de Obras foram apresentadas pelo assessor da pasta Waldir Petenucci, que representou o secretário Gilmar Aurélio (Gaspar). Atualmente a Secretaria possui 38 obras públicas em andamento, sendo 10 iniciadas em 2017.

Entre os números demonstrados com mais destaque estão as mais de 1.100 toneladas de massa asfáltica nas operações tapa-buraco atendendo também a 530 pedidos registrados por moradores junto à Ouvidoria Municipal.

Além disso, Petenucci apresentou a manutenção de mais de 900 quilômetros de estradas rurais, mais de 500 metros de instalação de galerias pluviais, cerca de 11 mil m² de avenidas roçadas e 430 quarteirões de limpeza de guias e sarjetas. “Por meio do Departamento de Qualidade Urbana realizamos limpeza e roçagem de diversas áreas da cidade como, por exemplo, algumas praças, canteiros de avenidas e terrenos da Prefeitura”, explicou.

Assistência Social

A última audiência do dia foi da Secretaria de Assistência Social, apresentada pelo secretário Sergio Adriano Pereira. O titular da pasta demonstrou resumidamente todos os serviços prestados pelas diversas unidades da Secretaria como os Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Cram (Centro de Referência no Atendimento à Mulher), CCI (Centro de Convivência do Idoso), CDI (Centro Dia para o Idoso) o Serviço de Acolhimento e o Banco de Alimentos (que passou para Secretaria de Desenvolvimento Econômico).

Programas desenvolvidos para auxiliar famílias carentes também foram apresentados como o Vivaleite que distribui leite enriquecido para 1820 crianças em situação de vulnerabilidade por mês; e os benefícios eventuais caracterizados por auxílio funeral (246 beneficiados), cesta básica (2706 entregues), fralda geriátrica (4415 pacotes entregues), entre outros que totalizaram quase 9 mil atendimentos.

“Temos uma série de melhorias que serão realizadas nos próximos anos como a ampliação do Centro Dia do Idoso com mais 30 vagas, que totalizará 50 idosos atendidos; ampliação do Creas, construção de mais um Cras que já está em andamento, além de diversas outras”, afirmou o secretário.

Próximas audiências

As audiências continuam na segunda-feira (4/12), com apresentação da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, a partir das 16 horas, na Câmara Municipal. A partir de terça-feira (5/12), as audiências serão realizadas no auditório da Secretaria da Cidade, que fica na Rua São Paulo, 3741.

A realização de audiências públicas atende determinação da Lei Orgânica do Município. No total, serão 16 Secretarias que apresentarão balanço do primeiro ano de governo conforme cronograma definido pela Casa de Leis.

Agenda de Audiências Públicas para a semana que vem