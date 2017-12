Vôlei feminino do Assary joga na final da Liga regional

Meninas do Vôlei na decisão da Liga regional

A equipe de voleibol feminino do Assary Clube de Campo joga neste domingo às 10h30 a decisão da Copa Regional 2017 da L.D.R. ( Liga Desportiva Regional), a competição regional reuniu mais de vinte equipes da região. O jogo acontece na Arena do Monte Líbano Clube de Campo. As meninas jogam a decisão da Série Ouro contra a forte equipe Mamutes de Rio Preto.

Vôlei masculino busca a medalha de bronze

Por outro lado, às 8h30 o sexteto do Vôlei masculino busca a medalha de bronze da Série Ouro, enfrentando a equipe de Cedral na quadra 2. No primeiro semestre a equipe masculina foi campeã e a feminina vice campeã da série prata.

O técnico Marcinho Fukuiama enfatiza que os meninos de Votuporanga vão para esta partida com força total e muita garra já que a Liga Desportiva Regional conta com as melhores equipes de toda a região.