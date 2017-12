Está se sentindo sozinho? Preencha esse espaço com solidariedade. Há Muita gente que precisa de você

-Danilo Liévana de Camargo-

O Lar São Vicente de Paulo lançou a campanha “Neste Natal adote um idoso”. É um convite para que você possa ir ao Lar para uma visita, uma conversa na sombra da árvore ou ao lado da cama, onde eles estão à espera de uma novidade, de um gesto de amor, um pequeno sorriso. Eles gostam de ver as pessoas, tocá-las, gostam de falar e serem ouvidos; só isso já é o suficiente para que suas vidas tenham outro sentido.

Para a campanha atingir mais pessoas a direção do Lar São Vicente contou com sensibilidade dos cinegrafistas da KS Vídeo de Votuporanga. O filme de 8 minutos retrata toda essa realidade.

Com pequenos fragmentos retirados da película tentamos também sensibilizar nossa comunidade.

Faça um pequeno gesto de amor neste Natal e adote um idoso.

Campanha de Natal do Lar São Vicente de Paulo

Adote um idoso

“Meu nome é Antonio Bruzadim, tenho 84 anos, estou há seis no Asilo São Vicente de Paulo. O meu destino, o meu quebra galho é andar. A vida… a pessoa tem que…, muita gente vem falar pra mim, eu não sei o que senhor tem, que todo mundo gosta do senhor, todo mundo gosta de brincar. Não é… eu não tenho nada, só tenho isso. O que a pessoa fala eu escuto e fica por isso mesmo. Dá uma chegadinha aqui um sábado ou domingo, um feriado, pra conversar com a gente, pra ver como é o ambiente aqui, vai ser muito legal você vir aqui, pra gente conversar e passar umas horas”.





“Meu Nome é Maria Aparecida dos Santos. O tempo pode ser medido com as batidas de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. A minha vida não foi assim uma maravilha, eu não dei sorte no casamento, criei dois filhos e dois netos sozinha. Então, eu sei lá. Um dos meus filhos não foi bom pra mim. Minha nora morreu e eu fiquei com os dois filhos dela; eu criei eles por 17 anos, mas o meu filho nunca reconheceu isso e ele nunca veio aqui nesse lugar me ver. Eu tive um câncer e precisei tirar a mama, deu hidrofagia em mim e tiver que operar a cabeça, eu tenho válvula na cabeça, tenho dreno pelo corpo inteiro, mas isso não me atrapalha em nada, sabe!”.

“Eu sou a Vilma de Fátima de Souza Garcia, sou secretaria aqui no Lar São Vicente de Paulo, faço a parte do financeiro e também do RH. Eu trabalho aqui desde 2008 e como voluntária estou aqui desde 1976. Em nome da diretoria do lar, dos funcionários e também dos idosos, eu quero convidar todos vocês para vir aqui fazer uma visita para conhecer. É muito importante à comunidade vir aqui, um simples olhar, um sorriso, um pequeno aperto de mão traz muita alegria pro idoso. Às vezes você virá e eles vão contar a mesma história diversas vezes, mas é o que eles viveram, isso é muito importante pra cada um.

Nós estamos de braços abertos para acolher vocês. As visitas aqui são todas as sextas, quintas, sábados, domingos e também nos feriados, das 14h às 16h30. A gente conta realmente com vocês.

Os nossos diretores são voluntários, eles são vicentinos, são vocacionados para estarem aqui e com certeza eles também ficarão imensamente felizes em receber a comunidade.”

“Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade” (Madre Tereza de Calcutá)