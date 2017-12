McDonald’s: Obras do fast-food estão aceleradas

Construção de 200 metros quadrados; empresa deve gerar 40 empregos diretos (Foto Folha Regional)

Da Redação

A direção da empresa não arrisca a informar quando será a inauguração da filial da rede de fast-food, o McDonald’s, mas provavelmente poderá ser ainda neste ano, próximo ao final do mês.

A novidade está sendo construída num ponto nobre da cidade, no cruzamento das avenidas Brasil e José Marão Filho, próximo ao viaduto que passa sobre a rodovia Euclides da Cunha.

O projeto especifico da marca norte americana terá aproximadamente 200 metros quadrados de construção, estacionamento com 20 vagas e deve gerar 40 empregos diretos.

História de sucesso

Ray Kroc com os arcos dourados no fundo

O McDonald’s é uma cadeia de hambúrgueres e restaurantes fast food norte-americana. Foi fundado em 1940 como um restaurante barbecue operado por Richard and Maurice McDonald em San Bernardino, Califórnia, EUA. Em 1948, eles reorganizaram seu negócio como uma estande de hambúrguer, usando princípios de produção de linha. A primeira franquia usando o logo de arcos dourados do McDonald’s abriu em Phoenix, Arizona, EUA em 1953. O empresário Ray Kroc entrou para a empresa como um agente franqueador em 1955 e subsequentemente comprou a cadeia dos irmãos McDonald. Sediado em Oak Brook, Illinois, EUA, o McDonald’s confirmou planos para mudar a sua sede global para Chicago no começo de 2018.

Hoje, o McDonald’s é uma das maiores cadeias de restaurantes do mundo, servindo aproximadamente 69 milhões de clientes diariamente em cerca de 100 países através de aproximadamente 36.900 pontos de vendas tal como em 2016. O McDonald’s primariamente vende hambúrgueres, cheeseburgers, produtos de frango, batatas fritas, itens do café da manhã, refrigerantes, milkshakes, wraps e sobremesas. Em resposta em mudar os gostos dos consumidores e após enfrentar críticas pela natureza pouco saudável de sua comida, a empresa tem expandido o seu menu para incluir saladas, peixe, smoothies e frutas.

Um restaurante McDonald’s é operado tanto por um franqueado, por uma afiliada, ou pela própria corporação. As receitas da McDonald’s Corporation vêm do aluguel, royalties e taxas pagas pelos franqueados, e bem como pelas vendas em restaurantes operados pela companhia. De acordo com uma reportagem da rede britânica BBC publicada em 2012, o McDonald’s é o segundo maior empregador privado do mundo (atrás do Walmart, com 1,9 milhões de empregados), sendo que 1,5 milhões deles trabalham para franquias.

Os pioneiros