Rede de concessionárias APRAVEL recebe Placa A

A rede de concessionárias Apravel recebe nesta segunda-feira (4) às 11h30 pela 6ª vez consecutiva Placa A. A homenagem é realizada após pesquisa de satisfação dos clientes. Para chegar a este nível são avaliados o atendimento nos serviços e consultoria de vendas além da agilidade e prestatividade. Segundo a assessoria de impressa da Fábrica todo o desempenho e processos efetivos de uma concessionária Chevrolet são julgados. As pesquisas são feitas pela Chevrolet em todo o Brasil e definem as melhores concessionárias Chevrolet do país, que recebem a classificação A.