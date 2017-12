Superlua poderá ser vista neste domingo

Lua estará maior e mais brilhante; O melhor horário para avistar o fenômeno, segundo a Nasa, é 30 minutos após o pôr do sol.

Uma superlua é uma Lua que está cheia e em seu ponto mais perto na órbita ao redor da Terra. Este período é chamado de perigeu, quando o satélite aparece cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu (microlua) – quando está mais distante, segundo a agência espacial Nasa.

As superluas podem ser observadas a olho nu, mas, segundo a Nasa, é difícil para os nossos olhos fazerem a distinção precisa dessas mudanças de tamanho com o satélite localizado em um lugar tão alto e em um vasto céu à noite.

Neste domingo, a Lua ficará cheia às 13h47 no horário de Brasília. Isso ocorre 17 horas antes do perigeu. Quem tentar observar a lua na noite deste domingo poderá vê-la mais próxima – com um diâmetro 13,6% maior e 29% maior em área do que em seu próximo apogeu, que acontece no dia 18 de dezembro. Os planetas Mercúrio e Saturno estarão no sudoeste, apenas a 2º de distância. O melhor horário para avistar o fenômeno, segundo a Nasa, é 30 minutos após o pôr do sol.