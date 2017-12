Alexandre de Moraes diz que Reforma da Previdência irá ao STF

Alexandre de Moraes dá como certa a chegada da discussão sobre mudanças na Reforma da Previdência ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Independentemente do texto, resguardado ou não, sempre chega ao Supremo”, garantiu. Segundo Alexandre de Moraes, isso vai acontecer porque o país acaba fazendo “remendos, que acabam contestados judicialmente”.

O ministro do STF defendeu a Reforma da Previdência. “É importante porque senão não vamos ter dinheiro para pagar as aposentadorias”.

Ao citar o próprio exemplo, ele disse ser natural que algumas pessoas se sintam prejudicadas individualmente com as mudanças, mas que “é preciso pensar no conjunto”.

Hoje com 49 anos, Alexandre de Moraes revelou que poderia ter se aposentado aos 44 com salário integral do Ministério Público, mas uma mudança na lei acabou impedindo que ele conseguisse o benefício.

Segundo Alexandre de Moraes, outra votação importante prevista para esta semana no Supremo diz respeito às delações premiadas. Os ministros vão decidir se a Polícia Federal também pode firmar acordos de colaboração.