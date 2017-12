Apagão no Horto, festa da Chape e emoção até o fim no Z-4: como foi a última rodada

Diego marca de pênalti pro Flamengo aos 49 do 2º tempo

Perfeição de Otero nas faltas, Vinicius Júnior mudando os rumos do Flamengo, festas e lamentações marcam fim do Campeonato Brasileiro 2017. Veja os destaques do último domingo

Chegou ao fim o Campeonato Brasileiro de 2017. E, como de costume, a última rodada reservou uma grande dose de emoção, nos minutos finais! Teve troca no Z-4, time despencando e dando adeus à Libertadores… e, claro, comemoração de quem teve sucesso nos objetivos: Flamengo, Vasco e Chapecoense garantidos na competição continental, e Sport e Vitória livres do rebaixamento.

E vale a pena começar pelo fim. Aos 49 minutos do segundo tempo, Uillian Correia colocou o braço na bola em cobrança de falta de Diego. Um gol do Flamengo poderia rebaixar o Vitória, para desespero da torcida baiana…

…mas Túlio de Melo tranquilizou a galera ao marcar, QUASE AO MESMO TEMPO, o gol da vitória da Chapecoense sobre o Coritiba na Arena Condá. O Coxa ficou com a última vaga no Z-4, que ainda teve o Avaí (Ponte Preta e Atlético-GO já não tinham chances de se salvar).

Um ano depois da tragédia, a Chape alcançou a oitava posição e está classificada para a Libertadores! Precisa dizer que o feito foi festejado como título na Arena Condá?

Faz o L de Libertadores! (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)