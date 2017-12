Dom Tomé comenta prisão de padre por pedofilia

Dom Tomé, Bispo de Rio Preto (Guilherme Baffi)

Rio Preto: Dom Tomé, fala publicamente sobre prisão do padre Manoel Bezerra de Lima, preso na semana passada em operação de combate a pedofilia realizado pela Polícia Civil

O bispo de Rio Preto dom Tomé se manifestou publicamente sobre a prisão do padre aposentado de Guapiaçu Manoel Bezerra de Lima, de 66 anos, que foi preso na quinta-feira, 30, em sua casa, no condomínio Monte Carlo, por armazenar imagens de menores em ato sexual no celular e em CDs.

“Queremos manifestar publicamente a nossa tristeza e o nosso lamento por esses acontecimentos. Mas, ao mesmo tempo, manifestar nossa confiança na Justiça brasileira”, afirmou o bispo em comentário publicado no perfil da Diocese de Rio Preto no Twitter.

Promotor vai ouvir três menores que frequentavam casa de padre

De acordo com a polícia, na casa dele foram apreendidos itens como preservativos, gel lubrificante e até uma peça íntima feminina. Também foram encontradas na casa dezenas de carteirinhas esportivas de menores de idade.

De acordo com o bispo, foi encontrado pela polícia “material inadequado de ordem afetiva sexual na casa do padre”. “Padre Manoel já estava afastado do exercício desde os primeiros dias de novembro”, afirmou o bispo ao dizer que o Lima “responderá por suas atitudes” com base no “código de direito canônico”. (Rodrigo Lima – D.R.)