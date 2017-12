Falece em Rio Preto Danda Tarraf

Faleceu na manhã desta segunda-feira, 4, vítima de pneumonia e insuficiência cardíaca, Maria Abrahão, mais conhecida por amigos e familiares como “Danda Tarraf”.

O velório será realizado no Cemitério Jardim da Paz na tarde desta segunda e o enterro às 17 horas.

Em postagem na rede social Facebook, o filho de Danda, Olavo Tarraf, lamentou a morte da mãe: “Com tristeza e muita paz no coração, informo aos amigos do Facebook que “minha querida mãezinha”, a Danda, faleceu hoje às 7h30. Ela está descansando serenamente nos braços do Pai Eterno”.