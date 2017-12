Juiz do Trabalho visita Santa Casa

Dr. José Antonio Gomes esteve no final de semana no Hospital e foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana e diretor Celso Penha Vasconcelos –

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma visita especial neste final de semana. O juiz da Vara do Trabalho, Dr. José Antonio Gomes, esteve no Hospital neste sábado (2/12) para entregar as doações arrecadadas com Fórum Jurídico Empresarial, promovido pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV) em parceria com a Vara do Trabalho.

Ele foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana e pelo diretor Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV. O evento foi realizado no dia 20 de outubro, com a participação de juízes da região, além do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Na ocasião, 1.000 litros de leite foram coletados, sendo que 700 foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de refeições de pacientes e acompanhantes.

O juiz percorreu as alas. O provedor agradeceu a doação. “Consumimos 70 litros de leite por dia e este auxílio de vocês nos ajudará a atender nossa demanda. Recentemente, fiz um convite ao Dr. José Antonio que nos visitasse, como forma de apresentar as melhorias conquistadas através de destinações da Vara do Trabalho. Agradecemos imensamente, neste ano foram mais de R$65 mil em prol de nossos pacientes, especialmente os do Sistema Único de Saúde (SUS)”, concluiu.