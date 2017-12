Preso casal do tráfico em Cardoso

Foram apreendidos uma quantidade razoável de maconha, sendo uma parte dela já embalada para comercio (Foto Polícia Militar de Cardoso)

A PM de Cardoso prendeu um casal neste sábado em Cardoso com 1,5 quilos de maconha

Os policiais Cabo Leonardi e Soldado Banzato realizavam um patrulhamento pela avenida Domingues do Amaral quando avistaram o casal já denunciado anonimamente por tráfico. Abordados, foi realizada uma busca pessoal e com M.F.S.S. foram encontradas duas porções de maconha e mais de 500 reais em espécie. Já J.M.O. acabou confessando que na residência deles havia mais drogas guardadas, a policia foi ao local e encontrou no congelador da geladeira uma grande quantidade de maconha, uma parte dela já embalada para o comércio.

O casal foi trazido a Votuporanga e na Central de Flagrantes foram autuados pelo delegado de plantão por tráfico de drogas. O homem foi transferido para Cadeia de Guarani e a mulher para a Cadeia feminina de Nhandeara.