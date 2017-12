UNIFEV abre inscrições para o Vestibular de janeiro

Último Processo Seletivo tradicional será realizado no dia 14 de janeiro, às 14 horas, apenas na Cidade Universitária, em Votuporanga

Estão abertas as inscrições para o Vestibular de janeiro da UNIFEV, o último Processo Seletivo tradicional para aqueles que desejam ingressar na Instituição, no primeiro semestre de 2018. A prova será realizada no dia 14 de janeiro, às 14 horas, apenas na Cidade Universitária, em Votuporanga.

A inscrição deve ser feita por meio do site (www.unifev.edu.br), até o dia 10 de janeiro, ou pessoalmente, na Central de Relacionamento de ambos os campi, até o dia 13. A taxa é de R$ 30, restituída ao aluno aprovado, no ato da matrícula.

O Vestibular é válido para todos os cursos da UNIFEV, exceto Medicina, cujo Processo Seletivo é em junho. Serão cobrados os conteúdos do núcleo comum do Ensino Médio, assuntos da atualidade e uma redação.

Exceções

Quem já possui um diploma de Ensino Superior não precisa fazer o Vestibular da UNIFEV. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação, deve garantir a sua vaga, matriculando-se, imediatamente, na Central de Relacionamento (opção válida para todos os cursos, exceto Medicina).

O mesmo pode ser feito por quem já realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. As notas do Exame dão acesso direto à Instituição.

Mais informações podem ser obtidas pelo site da UNIFEV ou pelos telefones 0800 015 0228 e (17) 3405-9990.