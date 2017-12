Vôlei Feminino do Assary é campeão da Liga Esportiva Regional

A vitória foi contra a equipe Mamutes de Rio Preto; o jogo aconteceu na manhã de domingo no Clube Monte Líbano.

Da Redação

A equipe de Vôlei feminino do Assary conquistou na manhã deste domingo o título da Copa Regional 2018 da L.D.R. ( Liga Desportiva Regional) competição da região, que reuniu mais de vinte equipes nesta edição.

Votuporanga obteve a vitória por 03 sets a 0; com parciais de 25 X 20, 25 X 18 e 25 X 23 em 1hora e 30 minutos de partida. O jogo foi realizado no ginásio de esportes da Arena Monte Líbano de Rio Preto.

A equipe de Votuporanga atuou com as atletas: Ronyse (capitã), Graciele, Márcia (Líbero), Dani, Manu, Ayla e Vivi. O time ainda pode contar com a entrada da Jandira. Participam ainda do grupo: Angela Pignatari, Driely, Franhan, Bárbara, Jú Munhoz e Amanda.

Vôlei Masculino

Já a equipe masculina ficou na quarta colocação, após a derrota por 02 sets a 03, para a equipe de Cedral, batalha que durou mais de duas horas.

Agora as equipes do Assary se concentram na Copa Natal, torneio de confraternização que envolverá 16 equipes na cidade de Urânia, de 14 a 21 deste mês. Além do Vôlei, ainda haverá disputas nas modalidades de Futsal Masculino e Vôlei adaptado feminino.