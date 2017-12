Votuporanguense: Robinho está confiante em 2018

O jogador tem passagens pelas categorias de base do Grêmio (RS) Santos e Flamengo (RJ)

Clube Atlético Votuporanguense que nesta temporada escapou do rebaixamento na última rodada, vem forte em 2018, visando o Campeonato Paulista da Série A2, com início previsto para o dia 17 de janeiro. A agremiação estreia em casa na Arena Plínio Marin, contra o Juventus.

A diretoria do CAV não mediu esforços e montou um elenco com atletas que vieram comprometidos com o clube e para comandar a Alvinegra o clube apostou no trabalho do técnico Rafael Guanaes.

Robinho confiante em 2018

No grupo de atletas está o atacante Guilherme Eduardo Fagundes, 21 anos, mais conhecido como Robinho. O jogador tem passagens pelas categorias de base do Grêmio (RS), Santos e Flamengo (RJ). Na carreira ainda atuou pelo Rio Preto, Barretos e Vocem, da cidade de Assis.

“Venho para defender um clube de bastante estrutura e com uma diretoria que pensa alto. O elenco é muito bom e conheço alguns atletas que atuei junto e outros contra. Estou bastante confiante em fazer um grande campeonato e ajudar a minha equipe quem sabe ao acesso”, disse o atleta.