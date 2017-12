“Apenas um Conto de Natal Caipira” se apresenta em Cosmorama no dia 15/12

O Circuito Fábrica de Sonhos de Teatro chegará a Cosmorama no dia 15 de dezembro com a apresentação do espetáculo teatral “Apenas um Conto de Natal Caipira”. A encenação será ás 19h, na Praça da Matriz e neste mesmo dia uma Atividade Formativa com o tema “Iniciação às Técnicas Teatrais” será realizada das 14h ás 16h na EMEF “Profa Ana Maria Segura” (Rua Sebastião José da Costa, 745 – Centro). Toda a programação será realizada com gratuidade a população.

O Circuito Fábrica de Sonhos de Teatro foi aprovado junto ao PROAC ICMS e é uma realização da Cia. Fábrica de Sonhos e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e conta com o patrocínio das Lojas Tanger, Tonin Superatacado, Bebidas Poty e RA Embalagens

Programação “Circuito Fábrica de Sonhos de Teatro” – Cosmorama

Espetáculo “Apenas um Conto de Natal Caipira”

Atividade Formativa “Iniciação as técnicas teatrais”

Dia 15/12 – Sexta-feira – Cosmorama

Local da apresentação: Praça Candido Borges (Praça da Matriz)

Horário: 19h

Local da Atividade Formativa: EMEF “Profa Ana Maria Segura” (Rua Sebastião José da Costa, 745 – Centro)

Horário: 14h ás 16h

Sinopse

APENAS UM CONTO DE NATAL CAIPIRA narra a história do Coronel Benedito Tomé, um velho fazendeiro rabugento e solitário, implacável com as pessoas, preocupado apenas com seus lucros e que detesta o Natal e a felicidade estampada nos rostos das pessoas ao comemorarem esta data.

O Coronel Tomé trabalha em sua fazenda com um único ajudante, José do Espírito Santo, rapaz humilde, pai de quatro filhos, e da pequena Ruth do Espírito Santo sua filha caçula que sofre de paralisia nas pernas. Apesar destes revezes, José do Espírito Santo é um homem feliz e gosta do Natal.

Na véspera do Natal, ao voltar para casa o Coronel Benedito Tomé se depara com o fantasma de seu falecido sócio Zacarias Serafim, também um homem cruel como o próprio Coronel Benedito Tomé. Serafim lhe diz estar penando, por ter sido mal em vida, e que o Coronel Benedito Tomé está fadado ao mesmo destino, mas que ainda há uma esperança dele transformar o seu futuro, e para isso o Coronel Benedito Tomé receberá a visita de três espíritos nessa véspera de Natal – O Espírito do Natal Passado, O Espírito do Natal Presente e O Espírito do Natal Futuro. Cada um dos Espíritos trará uma revelação ao Coronel Benedito Tomé que poderá mudar a sua vida.

Serviço

“Circuito Fábrica de Sonhos de Teatro” em Cosmorama

Espetáculo: “Apenas um Conto de Natal Caipira”

Dia 15 de dezembro, ás 19h, Praça da Matriz em Cosmorama

Gratuito/Livre para todos os públicos

Informações: (17) 3364-6844